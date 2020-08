Ex do jogador Ronaldo faz delação sobre o passado e expõe tudo

Ex-namorada do jogador Ronaldo Fenômeno, com quem se relacionou no final dos anos 90, a modelo Viviane Brunieri foi entrevistada pelo canal Clube da Vip, no YouTube, e surpreendeu ao relembrar o filme adulto no qual atuou.

Segundo ela, foram cinco cenas em filmes ao longo do ano de 2008 e, por eles, o total do cachê foi de nada menos que R$ 500 mil. “Como ganhava por cena, dava para ganhar quase R$ 500 mil. Você ganha R$ 50 mil por cena”, revelou.

“Depois ganha por participação. Na hora, você não pensa nas cenas, mas no cachê. Fui mudando cláusulas, várias coisas. Assinei o contrato e viemos para o Brasil com a família”, declarou, sem papas na língua.

Ela ainda desabafou sobre uma ocasião em que tentou adiar a gravação, mas já havia aproveitado o dinheiro para comprar um carro e dar entrada em um apartamento. A famosa disse ainda que, na época, vivia em dificuldade financeira.

“Como trabalho artístico, foi o mais difícil. Não desejaria para ninguém, para mulher alguma, mas foi o maior cachê que recebi”, explicou a loira, que hoje ganha a vida como missionária evangélica, levando uma vida totalmente diferente.

Ainda na entrevista, ela revelou que enfrentou uma grande depressão por conta da repercussão do filme, pois “as pessoas esquecem tudo o que você fez e ficam só naquilo”.

Confira: