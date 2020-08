Ex-Dominó Klaus Hee vende revistas que posou nu e vira piada

Klaus Hee, ex-integrante do Dominó, anunciou a venda de exemplares dos seus três ensaios fotográficos nu para as revistas G Magazine e Intima no início dos anos 2000. Os preços variam entre R$50 e R$ 100 pelas edições que estão sendo comercializadas com o autógrafo do cantor.

“Estou desovando os exemplares”, disse o antigo participante da boyband no anúncio. Os interessados podem escolher apenas por uma revista por R$ 50 ou os kit com duas (R$ 80) ou três (R$ 100). Além dos valores, os consumidores terão que arcar com os custos do envio. As negociações são feitas através de mensagem direta no Instagram.

A publicação foi feita na última segunda-feira e em menos de 24 horas, as vendas já haviam dado resultado. “Está acabando”, informou nos Stories. Nos comentários, os seguidores aprovaram a iniciativa e fizeram brincadeiras sobre a venda.

“São ótimas, mas seria perfeito algumas fotinhos atuais nessa fase maravilhosa que está. Igual vinho”, elogiou um. “Poderia fazer um sorteio”, sugeriu outro. “Não vende nudes atual?”, questionou um terceiro. “Na internet tem tudo. Tá na hora de atualizar o álbum de fotos BB”, disse mais um. “Eu posso escolher em qual parte do corpo quero meu autógrafo?”, questionou outro.