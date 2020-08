Ex-Flamengo, Jorge Jesus será apresentado como técnico do Benfica nesta segunda

O Benfica dará o pontapé inicial em seu novo projeto para o time de futebol nesta segunda-feira. A partir das 17 horas de Lisboa (13h de Brasília), o clube vai apresentar o ex-flamenguista Jorge Jesus como novo treinador para a temporada 2020/21.

O evento será realizado no Benfica Campus e terá a presença do presidente Luís Filipe Vieira.

Apenas meia hora antes, por sinal, terá início a era Domènec Torrent como substituto do português no Flamengo: sua primeira entrevista como treinador rubro-negro começa às 12h30 (de Brasília).

Aos 66 anos, Jorge Jesus traz um retrospecto importante pelo clube de Lisboa: é o técnico com mais jogos (325) e mais vitórias (229) na história.

Jorge Jesus na época de Benfica Getty Images

O Mister comandou o Benfica pela primeira vez entre as temporadas 2009/10 e 2014/15. Foi uma passagem vencedora, com dez títulos – destaque para as conquistas de três edições do Campeonato Português.

No Flamengo, Jorge Jesus deixou um time que marcou história. No ano passado, o Mister ganhou com o Rubro-Negro o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. No Mundial de Clubes, perdeu a final para o Liverpool, da Inglaterra.

Em 2020, ele ainda conquistou a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.