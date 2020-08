Ex-Globo revela que é gordofóbica e faz desabafo no Instagram

Rafa Brites surpreendeu os seus seguidores no Instagram na noite da última quarta-feira (5), e se culpou por ser uma pessoa gordofóbica. A ex-contratada da Globo confessou sua insegurança em frente ao espelho, mas garantiu que “tem tentado se livrar” do padrão adotado pelo mundo da beleza.

A famosa legendou a publicação com o título: “Tenho tentado vencer minha gordofobia”. Ela explicou que no vídeo conta como tem tentado se livrar do que definiu como “um padrão estético cruel”. O vídeo já foi visto por mais de 370 mil internautas.

“Mesmo tendo uma constituição magra, muitas vezes não me vejo dessa forma e me associo a uma coisa ruim. Muitas vezes me pego olhando no espelho e percebendo que engordei, mas não como uma constatação, e sim, uma crítica”, explicou Rafa.

A esposa de Felipe Andreoli destacou suas tentativas contra o tipo de pensamento. “Tenho tentado, aos poucos, me livrar de um padrão estético cruel, machista, que nos objetifica, mas que está muito enraizado em mim. É algo diário”, destacou a ex-Globo.

Rafa Brites pediu para que a sociedade “parar de associar a gordura com algo que a gente precisa se livrar”, e finalizou: “Se a pessoa está com os exames em dia, ela está saudável. A beleza vem da percepção da pessoa. O julgamento do corpo vem muito de nós mesmas”.

Confira: