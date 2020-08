Ex-jornalista do SBT e RedeTV! se revolta e dispara contra Sergio Moro

Kennedy Alencar chamou a atenção dos seus seguidores ao usar o perfil do Twitter para disparar poucas e boas contra o ex-ministro da Justiça Sergio Moro. Em publicação, o jornalista, que teve passagens recentes pelo SBT e RedeTV!, reagiu contra postagem do ex-juiz sobre as mais de 100 mil vítimas brasileiras da Covid-19.

Na rede social, o ex-aliado de Jair Bolsonaro (sem partido) declarou: “Não podemos nos conformar, nem apenas dizer #CemMilEdaí. São mais de 100 mil mortos; 100 mil famílias que perderam entes para a Covid. Que a ciência nos aponte caminhos e que a fé nos dê esperança”.

O jornalista, então, rebateu Sergio Moro: “Hipócrita. É um dos maiores responsáveis por colocar o genocida no poder. Assistiu e apoiou absurdos durante 16 meses como ministro”.

“Fala agora como se não tivesse nenhuma responsabilidade pela tragédia. É mais perigoso do que Bolsonaro para a democracia brasileira”, desabafou o comunicador.

Recentemente, Kennedy Alencar xingou Luciano Huck. Em publicação, ele acusou o apresentador da Globo de ajudar a eleger Jair Bolsonaro, em 2018.

“Você é um babaca oportunista. Não merece participar do debate público”, disparou o famoso contra o apresentador da Globo. Ele ainda completou: “Canalha! Você apoiou Bolsonaro”.

“Figuras que usaram seu poder de influência sem o menor pudor para colaborar com a eleição de Bolsonaro usam a ocasião pra reescrever biografia. Huck e [Sérgio] Moro são exemplos mais gritantes, mas praça tá cheia dos que sabiam quem era Bolsonaro”, escreveu o jornalista.

Após passagens pelo SBT e RedeTV!, o analista político dedica-se ao Blog do Kennedy e às suas redes sociais, em que costuma criticar o atual governo. Kennedy Alencar chegou a ser assessor de imprensa do ex-presidente Lula durante a campanha presidencial, em 1995.

Hipócrita. É um dos maiores responsáveis por colocar o genocida no poder. Assistiu e apoiou absurdos durante 16 meses como ministro. Fala agora como se não tivesse nenhuma responsabilidade pela tragédia. É mais perigoso do que Bolsonaro para a democracia brasileira. https://t.co/jv831uRamI — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) August 8, 2020