Ex-MasterChef Léo Santos mostra antes e depois e surpreende

T B T – olhar pro passado com orgulho, respeitar a própria história e ter disposição pra mudar o futuro se achar necessário. Foram um ano e dois meses de lowcarb intensivo pra perder gordura, e de lá pra cá um ano e seis meses focado em ganho de massa magra, e mesmo durante a quarentena eu faço todo o possível pra manter a rotina de treinos em casa e o controle da ansiedade e consecutivamente a vontade compulsiva de comer por estar em casa ocioso (quem não né?). Uma galera pergunta (ainda perguntam mesmo eu já tendo falado mil vezes) sobre bariátrica, cirurgia e medicamentos, e não! É totalmente natural, dieta dieta dieta e muitos exercícios, eu vou falar muito sobre isso no guia definitivo lowcarb que ta com inscrições abertas (link na bio e nos stories), assim como flacidez pq por menos que exista, existe! E como fazer pra reduzir isso ao máximo, sobre como se manter disposto, sobre receitas do dia a dia (baixo custo e produtos acessíveis) e umas mais especiais pra aqueles momentos de desespero por carboidrato, ter paciência com o próprio corpo em relação aos resultados, e um espaço dedicado exclusivamente à dúvidas que vcs tenham sobre isso tudo! O seu futuro depende das decisões que você toma agora.