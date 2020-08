Ex-mulher de Wesley Safadão troca de roupa de forma inusitada

Ex-mulher de Wesley Safadão, Mileide Mihaile surpreendeu a todos ao divulgar um vídeo inusitado em seu perfil no TikTok, no qual experimentava algumas roupas e desfilava com cada uma delas.

Acompanhando o ritmo da música, a famosa rebolou em grande estilo, chegando a aparecer de shortinho e cropped em um dos looks escolhidos.

Na legenda, a digital influencer disparou: “Sextou e ninguém pode aglomerar!“. E nos comentários, acumulou elogios por parte dos seus seguidores.

“Quando a pessoa leva jeito até pra comédia… Musa gaiata é ela“, disparou uma. “Cada dia mais linda, não posso falar senão apanho da mulher“, confessou um homem.

Dias atrás, Mileide falou sobre o processo de fim da quarentena e a retomada de sua rotina, após os números da pandemia do coronavírus no Ceará se estabilizarem.

Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a influenciadora digital se mostrou otimista com a vida pós-pandemia. Para Mileide, que é também empresária, continuar trabalhando de casa a ajudou muito a manter a resiliência.

“Sou muito privilegiada, pois meu trabalho me proporcionou continuar na ativa. Sou muito grata a todos os meus parceiros e as marcas que continuaram confiando em mim neste período“, afirmou.

“Nós continuamos somando forças, pensando em conteúdos diferentes e relevantes para o meu público, trazendo novidades e, com isso, eu não parei. Meu trabalho foi crucial para que eu mantivesse a minha cabeça tranquila neste momento“, avaliou Mihaile.

No Instagram é possível ver a influencer realmente continuou com seus trabalhos. Além das publicações sobre o dia a dia, a mãe do filho de Wesley Safadão também tem postado publicidades de marcas que contrataram seus serviços.

Confira: