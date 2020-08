Ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos desabafa após ser alvo de críticas

Mesmo após quase dois meses do fim do relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., Tiago Ramos afirmou que continua sendo alvo de muitas críticas nas redes sociais. Através de um vídeo gravado nos Stories do Instagram, o modelo fez um breve desabafo.

“Foram lançadas todas as críticas sobre mim e eu tive que suportar. Todos os dias, eu ainda percebo que as pessoas continuam me martelando”, iniciou o famoso, que continuou dizendo: “Vocês têm noção o quanto isso prejudica a saúde da pessoa quando você critica ou julga o outro? Você só está perdendo tempo e se tornando uma pessoa pior”.

Recentemente, Tiago promoveu um sorteio que ajudaria a divulgar o perfil do chef de cozinha Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu Liberato. O apoio também gerou críticas na web.

“Pelo amor de Deus! Todo mundo aqui trabalha e mandaram umas propostas, que eu avaliei, passei a proposta e disse que podia fazer o trabalho super honesto. Estou feliz, fiz o trabalho e as pessoas têm que me julgar, me criticar e buscar algo para inventar e dizer que eu fiz para promover outra pessoa e que eu sou igual a essa pessoa. É tudo fake”, desabafou.

Para quem não lembra, uma das últimas confusões envolvendo o nome dele, a que resultou no término do romance com Nadine, foi uma discussão no dia 2 de junho, quando Ramos feriu o braço após dar um soco em uma vidraça durante uma discussão com a então namorada.