Ex-Pânico pede auxílio emergencial, é descoberto e detona jornalista

Ex-Pânico, Evandro Santo rasgou o verbo contra Fábia Oliveira após a jornalista ter descoberto que o humorista foi um dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. No Instagram, o famoso não escondeu a sua revolta contra a fofoqueira.

“Estou muito put* da minha vida e vou falar o porquê. Recebi um direct daquela jornalista Fábia o quê? Fábia Oliveira! Aquela que está tendo problema, que fica atazanando a vida de todo mundo, falando dos processos, falando da Fontenelle”, se referindo ao trabalho da de Fábia na cobertura da guerra judicial entre Felipe Neto e Antonia Fontenelle.

O comediante contou que a jornalista chegou até ele e perguntou se recebeu o auxílio, já que o seu nome consta no Portal da Transparência. “Ela teve a coragem de me perguntar se eu recebi o auxílio do governo. Se é verdade, e grifou, mostrando se fui eu quem fez o pedido ou não. Se eu peguei ou não esse auxílio, meu amor, é um direito meu”, defendeu.

O eterno Christian Pior do Pânico detonou o jornalismo da ex-colega de trabalho de Leo Dias, citou a polêmica envolvendo Rita Cadillac, que pediu o auxílio emergencial, e questionou: “Que jornalismo é esse que você fica especulando o processo das pessoas e expondo? Se as pessoas receberam ou não o auxílio emergencial?”.

Visivelmente irritado, Evandro disparou: “Num momento de pandemia, em que as pessoas estão perdendo emprego, que os cachês estão baixos, artistas da Globo estão perdendo o emprego, gente perdendo contrato, contrato de publicidade caindo, a gente ganhando dinheiro por live, negociando, bares fechando, o Brasil em crise e você vem questionar quem está recebendo a porra do auxílio ou não?”.

“Vai caçar o que fazer”, mandou o ex-Band, que rogou uma praga contra Oliveira: “Você já arrumou mais uma pessoa que te odeia. Torço para que tudo que você faz de ruim para as pessoas, inclusive com a Fontenelle, volte para você”.

“Aliás, você recebeu seu auxílio emergencial?”, perguntou o ex-Pânico. “Você deveria pensar, deitar na sua cama e ser uma pessoa mais idônea, uma jornalista de verdade e não uma caçadora de assunto… Se eu recebi ou não o problema é meu!”, reafirmou.

Confira: