Ex-prefeita Lúcia deve declarar apoio à pré-candidatura de Kayro Castro em Piaçabuçu

A ex-prefeita Lúcia Marinho que foi vice-prefeita durante 8 anos na gestão de Dalmo Jr, passou o final de semana em Piaçabuçu conversando com amigos e observando de perto a conjuntura política local. Lúcia que já havia confidenciado a amigos mais próximos sua decisão de não participar da eleição deste ano, parece ter mudado de ideia, devendo anunciar em breve nas suas redes sociais apoio à pré-candidatura de Kayro Castro.

Durante um rápido afastamento do prefeito Dalmo Jr, a então vice-prefeita Lúcia Marinho assumiu e nas primeiras ações, promoveu a exoneração de secretários, algo que gerou um descontentamento no grupo político, levando inclusive, muitos a resolverem apoiar a candidatura do prefeito Djalma Beltrão, quando o então prefeito Dalmo Jr, confirmou na época que a sua candidata seria Lúcia e não a vereadora Keity Darlian.

Caso seja confirmado o apoio de Lúcia Marinho à pré-candidatura de Kayro e Antonino, a chapa do gordinho pode ganhar mais robustez e seguir fortalecida. Porém em algumas rodas de conversas, alguns eleitores apostam na perda de adesões caso a decisão de Lúcia seja entendida por muitos piaçabuçuenses como uma traição aquele que lhe apoiou mesmo contra a vontade de seu grupo político.