Ex-repórter da Globo, Cartolouco é confirmado em A Fazenda 2020

A Record já definiu os 20 participantes de A Fazenda 2020 e vários nomes foram cotados e poucos confirmados. Na manhã deste sábado (22), por exemplo, Carla Cecato revelou um dos principais nomes da temporada, e mais recentemente surgiu outro nome: o Cartolouco, ex-repórter do esporte da Globo.

De acordo com as informações do site ., o jornalista Lucas Strabko foi uma das celebridades que foram isolados em quartos separados em um hotel de São Paulo. Assim será nos próximos 15 dias até a estreia do reality show.

Com a aproximação do primeiro programa, vários nomes foram ventilados como os possíveis peões da nova edição: MC Mirella, Jojo Todynho, Carol Narizinho, JP Gadelha, MC Biel, Jessica Brankka, Stefani Bays, Jakelyne Oliveira, Mariano, Lipe Ribeiro, Faby Monarca, Marina Ferrari, Tony Albuquerque, entre outros.

Em tom misterioso, a própria emissora jogou no ar alguns famosos em uma chamada, entre eles: Jojo Todynho, Inês Brasil e Felipe Prior, o último ex-BBB 2020 e desde a sua saída do reality da Globo se tornou um dos desejos do canal para A Fazenda 2020.

Em recente entrevista a Rodrigo Faro, o apresentador Marcos Mion contou que um protocolo de segurança foi montado para a segurança de todos. “Acima de tudo, estamos prevendo um protocolo de segurança muito bem pensado, novo, diferente de tudo o que eu já vi. Muita coisa vai mudar na dinâmica do jogo, em relação a eu ter contato com eles ou as coisas entrarem na casa ou não”, disse.