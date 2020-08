Ex-VJ da MTV, MariMoon é confirmada no elenco de A Fazenda 2020

Após passar anos sendo sondada pela Record para participar de A Fazenda, MariMoon topou entrar no reality para a edição de 2020. A informação é da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Para quem não se lembra, Mari, que é conhecida pelos seus cabelos coloridos e estilo despojado, é figura conhecida na internet desde o tempo do Fotolog.

Em 2008, sua fama aumentou ainda mais após assumir o comando do Scrap MTV, emissora em que trabalhou por cinco anos.

Desde que saiu da sua primeira casa na TV, a artista faz alguns outros trabalhos na área. Além de já ter apresentado as transmissões do Lollapalooza na Globo, Moon também participou de quadros do É de Casa.

Mari Moon também trabalha como atriz e dubladora. Um de seus trabalhos mais recentes foi a voz de Vanellope, na animação Detona Ralph e Wi-Fi Ralph.

Vale lembrar que o colunista também já confirmou outros participantes para A Fazenda 2020. São eles: MC Mirella, Jojo Todynho, Carol Narizinho, JP Gadelha, Biel, Jessica Brankka, Stefani Bays, Jakelyne Oliveira, Mariano, Lipe Ribeiro, Faby Monarca, MC Krawk, Marina Ferrari, Tony Albuquerque, Orlandinho Milanello, Cristiane Maravilha, Paula Pequeno e Vinícius D’Black.