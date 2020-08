Exame da OAB: Como é a segunda fase + Técnicas para ir bem

Foi aprovado na primeira etapa do exame da OAB? É realmente um excelente motivo para comemorar! No entanto, não se esqueça que falta ainda a segunda fase da avaliação, a qual costuma deixar os candidatos super ansiosos.

Por ser constituída por questões discursivas e a elaboração de peça profissional, é uma prova que pede uma preparação aprofundada. Tende a ser a fase que mais nivela a seleção dos aprovados.

+ sobre as questões discursivas

São, ao todo, quatro questões discursivas que são apresentadas no estilo ‘situações-problema’. Cada uma dessas respostas vale 1,25 ponto se estiverem totalmente certas, obviamente.

+ sobre a peça profissional

Em relação à redação da peça profissional vale 5 pontos e a melhor parte é que ela pode ser baseada em um assunto da área Jurídica de preferência do candidato. Além disso, essa parte da prova é permitida a consulta em materiais próprios.

A segunda fase do exame da OAB completa vale 10 pontos, juntando essas duas tarefas. Para obter a aprovação, contudo, é necessário atingir nota igual ou superior a 6.

+ sobre o material de consulta

Conforme dito, a prova da segunda fase do exame da OAB é feita com consulta. Mas nem por isso o participante deve chegar à sala de aplicação com uma mala cheia de materiais. Afinal, a grande quantidade de conteúdos pode mais confundir a cabeça nesse momento de tanta pressão.

Além disso, fica claro que não haverá tempo para consultar todos os livros levados, isso se forem muitos. Por isso, durante os seus estudos para a OAB vá separando os títulos que mais acredita serem úteis para a formulação de suas respostas e de sua peça.

Reveja os escolhidos na semana da prova para conferir se são os mais atualizados possíveis, assim como os que estão entre os permitidos pelo Edital.

Técnicas para segunda fase do exame da OAB

Você Pode Gostar Também:

Para essa etapa, o segredo está em rascunhos esquematizados. Esse tipo de rascunho é para servir de planejamento antes de começar a responder as questões e a peça.

Elaborar um rascunho completo tomará muito tempo, por isso, o modo esquematizado poderá ajudar a evitar erros na hora da resposta final, até pelo fato de não ser permitido rasurar.

Rascunho esquematizado para peça e questões

O estudante deve esquematizar como é a peça, escrever basicamente qual é a competência e quais são os fatos.

De forma bem resumida, sublinhar os fatos que vieram no caso. Qual é o Direito, ou seja, quais são os artigos, as leis que estão envolvidas na petição, o que deve ser abordado e, finalmente, qual seria o pedido.

Para as questões, também não saia escrevendo, faça um rascunho esquematizado. Identifique na questão sobre qual é a lei, o artigo e o que você vai citar.

Como existe a consulta aos livros, você pode anotar na própria prova para marcar no seu rascunho esquematizado, por exemplo: “Livro do fulano – página 917? para conseguir encontrar na hora de realizar a citação.

Além disso, caso aconteça de errar algo na resposta final, o professor Fabrizio dá a orientação de corrigir da seguinte maneira: usando a palavra “,digo,” e continuar o texto.

Dessa forma, as dicas de estratégia para segunda fase da OAB são:

Divida o tempo para peça (3 horas) e para questões (2 horas)

Leve livros de seu conhecimento para consulta

Elabore rascunhos esquematizados

Tenha muita atenção na resposta final (não pode rasurar)

Por serem 5 horas de prova, é importante também elaborar uma estratégia que ajude a ter um bom resultado durante essa etapa.

O principal segredo, de acordo com o professor Fabrizio, é você gastar o tempo de forma equilibrada para a peça (3 horas) e (2 horas) para as questões. Organização do tempo aqui é o pulo do gato.