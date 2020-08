Exclusivo: Viva da Record, Record News aposta em sangue e despenca na audiência

A Record News não está em uma das suas melhores fases. A emissora tem passado vergonha no ranking dos canais da TV aberta e fechada e acumula mais de 380 horas com traço de resultado, ou seja, com zero de audiência nas últimas semanas.

Criado para ser um espaço de reaproveitamento de material da Record, o canal despencou entre as semanas de julho e agosto. No final do mês passado, a Record News ocupava a posição de número 43 entre os 75 canais que operam no PayTV.

Já na primeira semana deste mês, o veículo caiu para a posição 47 e, na semana seguinte, para o lugar de número 48. Os números se referem à média consolidada de audiência, de segunda a sexta-feira, das 7h à meia-noite, da Grande São Paulo.

Para se ter uma ideia, a queda na média semanal da Record News saiu de 0,11, na última semana de julho, para 0,10 na primeira semana de agosto e 0,08, na semana seguinte. Além disso, entre os dias 20 de julho e 16 de agosto, o canal de Edir Macedo acumulou 22.917 minutos de traço.

A situação faz com que o canal comece a se aproximar de concorrentes como a Fish TV (canal de pesca) e Woohoo (canal de surf), que dão zero de média e ocupam as últimas posições no ranking de audiência.

Os números da emissora de notícias 24h começaram a cair a partir da nova estratégia adotada pela direção, que inclui investimentos no jornalismo policialesco. Conforme já informou o RD1, reportagens sobre assassinatos violentos têm sido repetidas à exaustão.

Vale ressaltar que o canal paulista também se tornou uma extensão da emissora mãe, com reprises de produções jornalísticas como o Boletim Jornal da Record, o Fala Brasil, o Balanço Geral SP, o Câmera Record e o principal telejornal da emissora, o Jornal da Record. A leveza fica por conta do A Hora da Venenosa.