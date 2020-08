Experimento vai liberar 750 milhões de mosquitos modificados nos EUA

Nesta semana, foi aprovado um experimento que vai liberar entre 2021 e 2022 mais de 750 milhões de mosquitos geneticamente modificados na Flórida (Estados Unidos). Com isso, pesquisadores esperam reduzir a transmissão de doenças como dengue e febre amarela.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) norte-americana se recusou a fazer uma análise profunda dos riscos ambientais que podem ser gerados com esse experimento. Diante disso, muitos residentes e grupos de defesa do meio ambiente se posicionaram contra a iniciativa, e um abaixo-assinado criado para impedir o projeto chegou a ter 240 mil participantes.

“Com todas as crises urgentes que nossa nação e o estado da Flórida enfrentam — pandemia de covid-19, injustiça racial, mudança climática —, o governo usou dinheiro de impostos e seus recursos para um experimento de Jurassic Park”, criticou Jaydee Hanson, diretor de políticas do Centro Internacional de Avaliação de Tecnologia.

Detalhes do projeto

(Fonte: Pixabay)

As alterações genéticas nos insetos foram realizadas pela empresa de biotecnologia Oxitec para diminuir a capacidade de transmissão de doenças. Com essas mudanças, filhotes fêmeas morrem na fase larval, antes de eclodirem e crescerem o suficiente para picarem e espalharem doenças. Os machos, por sua vez, alimentam-se apenas de néctar, por isso não são transmissores em potencial.

Com esse experimento, os pesquisadores querem entender se esses mosquitos, denominados OX5034, podem ser uma alternativa à pulverização de inseticidas contra o Aedes aegypti, espécie que transmite doenças como zika, chikungunya e dengue.

Após realizar experimentos com o OX5034 durante alguns anos, a Oxitec teria registrado altas taxas de sucesso nas ilhas Cayman, no Panamá e Brasil — que, em uma das áreas urbanas testadas, apresentou redução de 95% do Aedes aegypti. No entanto, grupos ambientalistas acreditam que isso pode prejudicar espécies ameaçadas, como pássaros, insetos e mamíferos que se alimentam dos mosquitos.