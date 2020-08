Fã cria ‘GTA da vida real’ pelas ruas de Japão; assista ao vídeo

O youtuber japonês Komazawa Isolation reproduziu parte das mecânicas do jogo Grand Theft Auto (GTA) em um vídeo publicado nesta terça-feira (04), que acabou se tornando viral. Gravado nas ruas da cidade de Shibuya, no Japão, o vídeo é tão fiel ao jogo que faz o espectador acreditar que o youtuber realmente está sendo controlado por alguém. A criação já acumula 494.626 mil visualizações e 28 mil curtidas no Youtube.

Além das mecânicas, Komazawa também reproduziu ferramentas, interações com objetos e pessoas, o mini mapa do jogo, a barra de vida, bugs e até mesmo cenas de morte. O vídeo alavancou o canal, que foi criado há apenas um ano e tinha um alcance relativamente baixo. Confira o “gameplay” na íntegra a seguir:

Não é possível falar nesta franquia sem comentar sobre o GTA V, que estará presente em diferentes gerações, incluindo os novos consoles Playstation 5 e Xbox Series X — algo impressionante para um jogo lançado em 2013.

Alguns fatores foram determinantes para que este título se mantivesse em alta por tanto tempo, como o modo online e as ferramentas disponíveis, além da liberdade oferecida ao jogador — seja de forma realista ou não.

Outro aspecto fundamental foi a liberação gratuita do jogo pela Epic Games em maio deste ano. Durante um semana, o título ficou disponível para todo o público. Essa jogada fez com que a franquia, que já era popular, aumentasse o número de usuários de forma agressiva. A busca pelo jogo foi tanta que os servidores da distribuidora ficaram instáveis.

É provável que o recente salto de popularidade do GTA V tenha colaborado para que o vídeo de Komazawa viralizasse tão rápido. Mas, afinal, você realmente acha que a atuação do youtuber e a edição do vídeo é fiel ao jogo original? Compartilhe sua opinião nos comentários!