Fã dá beijo de língua em Leo Santana de um jeito diferente e chama a atenção do cantor

Leo Santana surpreendeu a todos ao repostar em seu perfil no Instagram o vídeo inusitado de uma fã dando um verdadeiro beijo de língua em seu cartaz, durante uma festa.

Na ocasião, a moça parecia estar tão apaixonada que não teve vergonha de mostrar o seu amor de forma extravagante, se aproximando do que mais se aproximava do artista.

Ao longo do vídeo, ela filmava a si mesma e acabou chamando a atenção do artista. Ao publicar, ele disparou na legenda: “Sextoooooou e noix tá como? Amo amo”.

Nos comentários, as reações foram as mais diversas. “Abrace a menina, véi”, comentou uma pessoa. “Pqp, ri alto”, disparou o ator Rafael Zulu. “Registrando o momento né hermano”, brincou outro.

“Pegou bonito”, reagiu mais um internauta. “Daqui senti o beijo sincero”, escreveu uma quinta pessoa. Vale lembrar que Leo está sempre causando com seus vídeos sensuais.

Na ocasião, ele produziu um vídeo em que ele mostra sua barriga trincada e capricha na sensualidade ao dançar a música Banana, de Conkarah e Shaggy, com remixagem do DJ Fle.

Por conta disso, o cantor recebeu uma tempestade de comentários mais ousados, como o do produtor Dudu Barros, que disparou: “Gostoso é pouco“.

Lore Improta, namorada do famoso, apenas disparou emojis de coração. Uma fã brincou: “Por que fazer isso com as pessoas? Gente, tenha noção de que você é gostoso ao extremo, tem gente que é cardíaca. Não dá“.

No mais, o post de Leo ultrapassou as 350 mil curtidas pelo corpo escultural e toda sua simpatia. O show, promovido nesta publicação, contou com a expressiva quantidade de 1 milhão e 600 mil visualizações.

Confira: