Fã diz que nenhum homem vai querer Anitta e cantora dá resposta à altura

Anitta já mostrou que não tem papas na língua em diversas ocasiões, mas resolveu enfatizar isso ao se deparar com o comentário machista de uma seguidora no Instagram.

Na ocasião, a internauta detonou a famosa e tentou menosprezá-la, dizendo que nenhum homem vai querer “levar essa garota a sério”, mas a cantora não poupou palavras na resposta.

Direta e reta, Anitta rebateu: “Quem não leva eles a sério sou EU amor… Homens e sua historinha… O dia que eu tiver com paciência pra adestrar e resolver levar a sério eu faço sem dificuldades”.

E completou: “Muito patroa. Fim”. A repercussão, claro, foi imediata e os fãs rasgaram elogios: “Arrasou! Não sei porque eles tem essa ideia de que temos que se comportar pra ter alguém”.

“Mulher não é clínica de reabilitação, Anitta PATROA não se abaixa pra macho!”, disparou um rapaz. “Alguém fala que quem termina e descarta os namorados é Aniraa”, mais um.

Vale lembrar que a cantora está arrasando no exterior e reativou seu perfil no Tinder, semanas depois de terminar o namoro com Gui Araújo.

Atualmente, a morena se encontra na Itália, trabalhando no single Paloma, mas faz questão de curtir a região em todos os sentidos, inclusive com os novos contatos que vem fazendo.

Na descrição da cantora na plataforma de namoro, estava escrito: “Sou eu de verdade. Sou mil em um, queridos… Cantora, empresária, trabalho muito, bailarina, diretora de marketing…”.

“Carismática, provedora de família, inteligente, falo e beijo vários línguas, engraçada, inesquecível (cuidado para não se apaixonar demais porque eu enjoo de repente se encher muito meu saco). Ariana Demais”, completou.

A repercussão foi imediata e os fãs admiraram a atitude, dizendo que ela é uma pessoa bem resolvida. “Estudar muito pra poder colocar ‘falo e beijo várias línguas’ na minha bio do Tinder”, brincou uma.

“Achei o máximo, eu faria o mesmo se fosse ela”, disparou outra. Vale lembrar que, em entrevista ao programa The Late Late Show with James Corden, ela disse que está encontrando rapazes na Europa, além de curtir tudo que tem direito.

Confira: