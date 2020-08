Fã surpreende Felipe Prior e rouba beijo na boca de forma polêmica

Ver essa foto no Instagram

NOITE AGITADA: Os ex participantes do #BBB20, Flay, Gui Napolitano e Felipe Prior participaram de um evento no Rio de Janeiro, e Prior teve até um beijo “roubado” por uma fã. ? KKKKKKKK Obviamente, esse vídeo está viralizando nas redes. Após o episódio, eles visitaram Babu Santana que se reencontrou com Prior, pela primeira vez desde o fim do programa. Será que a amizade, que ficou estremecida no jogo, vai continuar aqui fora, manas?? (Fotos: Ag News)