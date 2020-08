Fábio Assunção engata namoro com advogada de 27 anos

Fábio Assunção não está mais na lista de solteiro. Segundo o jornal Extra, o ator começou a namorar com a advogada Ana Verena Pinheiro Gomes, de 27 anos.

Apesar do relacionamento não ser uma novidade para as pessoas próximas do casal, os dois ainda são bem discretos nas redes sociais, já que nunca publicaram fotos juntos.

Por falar nisso, no Instagram, Fábio já segue toda a família da amada, que por sua vez, mantém o perfil trancado. Sendo assim, apenas seguidores aceitos por ela podem ver o que ela posta.

De acordo com a publicação, Assunção e Ana estão juntos há pouco mais de um mês. Estudiosa, a advogada está fazendo uma nova graduação, e já morou um ano na França, país onde fez uma pós em Ciências Políticas.

Vale lembrar que após chamar atenção com seus namoros com Pally Siqueira e Maria Ribeiro, o ator ficou se relacionou um tempo com Karina Stadler, sua última companheira, com quem terminou há mais de um ano.