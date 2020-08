Fábio Assunção tira sarro do filho nos exercícios físicos e revela curiosidades

Fábio Assunção foi casado com Priscila Borgonovi entre 2002 e 2005 e, dessa extinta relação nasceu João Assunção, seu primogênito. O garoto de 17 anos apareceu com o pai, em vídeos no Stories do Instagram, e respondeu várias perguntas de seguidores.

Tudo começou com João refletindo a atual fase do ator, que está se dedicando a exercícios físicos e consequentemente mostrando a boa forma: “Ele tá todo saradão agora, todo tanquinho, mas até seis meses atrás, ele não sabia o que era uma esteira“. O galã não deixou barato e provocou o filho, de volta: “Só quero dizer que o peso que ele usa quase morrendo, eu uso para aquecer“.

Falando sobre músicas, constante companhia nessas horas, Fábio comparou-se com o herdeiro: “Tenho as minhas preferências e o João tem as que ele mais gosta“. Apesar das diferenças, o jovem também expôs as similaridades de gosto: “A gente gosta de escutar as músicas um do outro, para conhecer músicas novas. Às vezes entro nas playlists dele, dou uma olhada e ele entra nas minhas“.

Tentando resumir as referências musicais de sua vida, Fábio Assunção foi bem abrangente: “Você mistura aí Led Zeppelin com Alcione, Zélia Duncan, com Daniela Mercury, Russ… Tipo um Pink Floyd“. O artista demonstrou animação ao ouvir que o filho está mais livre para vê-lo no Rio de Janeiro, já que terminou recentemente o ensino médio. Sobre a curiosidade de saber quem cozinha mais, a dupla dinâmica ficou em silêncio, denotando que nenhum é “amigo” da função.

João Assunção já contracenou com o pai em Entre Idas e Vindas, filme de 2016 e enalteceu a experiência: “Daqui a 30 anos eu vou poder olhar e me ver moleque, quando ele tiver velhinho e aí vai ser o máximo“. Depois de rir com a declaração, Fábio continuou: “Foi incrível a experiência de fazer um filme juntos, porque a gente eternizou a nossa relação”.

Pai e filho foram perguntados sobre o fato de preferirem Eliza (Marina Ruy Barbosa) fazendo par romântico com Jonatas (Felipe Simas) ou o próprio Arthur (Fábio Assunção), na reprise de Totalmente Demais que está indo ao ar na Globo: desconversaram! João, aproveitando o gancho, citou sua viagem dos sonhos: “A minha já está sendo requisitada há algumas décadas. Eu tenho o sonho de ir para a Austrália“. O ator finalizou:. “Eu queria ir para a Austrália com você“.

Confira: