Fábio Porchat cai na risada com pergunta inusitada de Antonio Fagundes

Fábio Porchat não segurou a risada durante o Que História É Essa Porchat?, do GNT, na última semana. Antonio Fagundes, Armando Babaioff e George Sauma foram os convidados do programa, e uma dúvida do veterano da Globo deixou o apresentador em uma leve saia justa.

Tudo começou quando Babaioff, com quem Fagundes contracenou em Bom Sucesso (2019), se lembrou de uma história envolvendo uma festa em Berlim, um drinque batizado e uma droga chamada MD. “O ponche estava batizado e eu não sabia. Eu nunca tinha experimentado aquilo”, confessou.

Atento, Antonio interrompeu a fala do colega e perguntou: “O que é MD?”. Porchat, Babaioff e Sauma caíram na risada. “Fagundes quer saber o que é MD, explica aí”, pediu o humorista, que completou: “É um tipo de droga. Como é que a gente explica pro seu Antonio, Babaioff?”.

Em seguida, a estrela da Globo explicou que era de outra geração. “Me explica”, pediu. “Pera aí, também não é tanto, na sua geração tinha algo chamado LSD, que tem até hoje”, respondeu o vilão da novela das 19h. “Ah, essa tinha”, recordou Fagundes.

Fábio Porchat resgatou o momento inusitado do seu programa e compartilhou no Instagram. “Você percebe que o rolê tava muito doido quando o Antonio Fagundes pergunta o que é MD”, disse aos risos. O vídeo já foi visto por mais de 65 mil internautas.

Confira: