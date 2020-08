Fabio Porchat entrega curiosidade de Grazi Massafera ao falar sobre nova temporada de programa

Fabio Porchat está animado para a estreia da nova temporada do seu programa do GNT, em 4 de agosto, às 22h30. Prova disso é que o apresentador do Que História é Essa, Porchat? acabou dando vários spoilers sobre os episódios que estão por vir.

“Tem histórias muito boas, de que gostei bastante. Acho que a da Grazi [Massafera] falando que teve lombriga vai ser bastante curiosa“, brincou. Ele já gravou com diversos famosos, incluindo Sandra Annenberg, Leandro Hassum e Nelson Motta.

Como já aconteceu em programas anteriores, a plateia também vai compartilhar suas histórias inusitadas. Sobre esses casos, Porchat se diverte.

“Tem a moça que mandou nudes para o marceneiro sem querer. Teve a menina que chegou bêbada em casa, foi na geladeira tomar água e, quando acordou, descobriu que não era a geladeira, era o armário do banheiro e ela estava tomando Pinho Sol. Acho essa bastante significativa. Teve o rapaz, motorista de aplicativo, que descobriu quem era o pai de uma passageira que ela nunca havia conhecido“, disse.

Cabe lembrar que a Globo está empenhada em cumprir rigorosos protocolos de segurança para garantir que não haja contaminação das equipes envolvidas nas gravações. Porchat, por exemplo, filma sozinho e só tem contato direto com uma produtora; até a comunicação por ponto eletrônico é feita de maneira remota, conforme informações do UOL.

“Acho que, sem vacina, retomar as gravações com a plateia vai ser muito difícil. A gente preferiu fazer tudo remotamente, até com os convidados“, diz ele, que aguarda o início da gravação em seu camarim e só entra no estúdio depois que ele é totalmente higienizado.