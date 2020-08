Fábio Porchat ironiza situação de Witzel e alfineta Bolsonaro

Fábio Porchat também falou sobre o assunto que movimentou o dia: o afastamento de Wilson Witzel (PSC) no cargo de governador do Rio de Janeiro. Em rede social, o humorista reagiu a um comentário de Bruno Gagliasso, que lembrou de uma situação envolvendo o governo Bolsonaro.

“Bom dia pra quem não tem ministro da saúde, bom dia Brasil!“, disparou o ator. O apresentador, então, falou sobre o governador do Rio.

“Menino, e eu que estou sem presidente, governador e prefeito…?”, reagiu Fábio Porchat, ironizando ainda Jair Bolsonaro (sem partido) e o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos).

Nesta semana, o humorista lembrou de uma crítica feita por Flordelis ao Porta dos Fundos e desabafou. Sabendo dos recentes acontecimentos com a deputada, Porchat rebateu a crítica com um singelo “Ué?”, indiretamente apontando uma hipocrisia no comportamento da que foi acusada pelo assassinato de Anderson do Carmo.

A mensagem recebeu mais de 33 mil curtidas no Twitter e inclusive interações de outros famosos. Depois disso, ela trancou seu perfil na rede social.

“Quanto mais alto o louvor, maior o pecado”, comentou Bruno Sartori, famoso pelas deep-fakes de humor com cunho político. “Ops”, se resumiu a escrever a atriz Patrícia Pillar. Lulu Santos apenas disparou um emoji de um homem dando de ombros, demonstrando sua confusão com o ocorrido.

