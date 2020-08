Fábio Porchat, Nany People e outros famosos lançam campanha contra o racismo

Nomes do mundo artístico como Fábio Porchat, Nany People e André Vasco entraram na campanha “sou um racista em desconstrução”, lançada na noite da última sexta-feira (7), e que chamou a atenção pelo seu impacto após dois casos de racismo, no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo.

“É chocante e desconfortável, mas é a verdade. É essencial e urgente que eu diga isso antes que mais vidas sejam prejudicadas. Carrego em mim preconceitos estruturais e estou aqui pra dizer que participei dessa construção nociva, e, de forma perigosamente sutil, absorvi e reproduzi o idioma do racismo com fluência“, afirmaram o humorista, a atriz e o apresentador no Instagram.

“Não sei quantas vezes eu fui tóxico ao longo da vida, mas a partir de agora eu sou um racista em desconstrução, e começo o trabalho de transformação“, finalizou o texto, que já alcançou mais de 100 mil internautas só na rede social de Porchat.

No site oficial da campanha, links para organizações que lutam contra o preconceito e discriminação são disponibilizados, assim como o cadastramento de outras iniciativas. Regina Volpato, da TV Gazeta, o cantor André Neto e o ator Jefferson Schroeder também entraram na campanha contra o racismo.

“Esta é uma inciativa humanitária do movimento ’em desconstrução’ que luta para combater e conscientizar sobre preconceitos estruturais”, explicaram os famosos em todas as publicações.

Confira: