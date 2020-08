Fábio Porchat quer Faustão e William Bonner em talk show no GNT

Fábio Porchat fez uma lista de nomes que se tornaram os seus maiores desejos para os novos episódios do Que História É Essa, Porchat, no GNT, e que em outubro terá algumas das suas edições exibidas na Globo. O apresentador citou William Bonner, Roberto Carlos e Fausto Silva como metas para o programa.

“Eu ia amar ter o Faustão e vou querer muito isso”, admitiu o famoso. “Mas acho que preciso ser o Jô Soares, ficar 28 anos no ar para quando for meu último ano, de despedida, ele vai”, brincou. “O Faustão é um cara que admiro muito, acho muito bom”, completou em entrevista ao site UOL.

A ida do editor-chefe e âncora do Jornal Nacional foi cogitada pensando nas histórias dos bastidores do principal telejornal do país. “Queria muito para contar histórias deve ser muito legal”, contou Porchat, que falou em tom de brincadeira sobre a participação do rei: “Em setembro do ano que vem, ele disse que ia falar”.

Outros nomes foram ventilados pelo humorista. “Fábio Jr., Leonardo, Zeca Pagodinho, tem muita gente para falar”, considerou ele, que afirmou já ter recebidos negativas na hora do convite. “A Talita Carauta, que amo, falou, ‘Fábio, eu não sei contar história, me chama para fazer um filme’”, recordou.

Outra famosa que não aceitou o chamado de Porchat foi Ana Furtado. “A Ana disse: ‘Fábio, eu não consigo contar história’. Prefiro que me passe isso. Elas não me deram toco, mas falaram que não iam porque não sabem contar história”, explicou.

Mais uma que disse não foi Juliana Paes, mas por causa do novo formato do programa por causa da pandemia. “A Juliana Paes disse: ‘Quando voltar no estúdio, me chama que eu vou, mas por aqui, acho esquisito’. Está ótimo, então Juliana Paes está confirmada na próxima temporada, e vou cobrar”, avisou.

Todos são bem-vindos no Que História É Essa, Porchat?, mas o global fez ressalvas políticas: “Não receberia políticos para não misturar. Talvez um Gabeira [Fernando Gabeira] porque não é mais político”, cogitou.