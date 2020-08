Fábio Porchat rememora crítica de Flordelis ao Porta dos Fundos e alfineta deputada

Flordelis ficou famosa por conta de sua missão religiosa como pastora, pela música gospel e mais recentemente como deputada federal. A política, que foi denunciada pelo assassinato do marido, virou assunto nas redes sociais de Fábio Porchat.

Conforme o G1, Flordelis aguarda a abertura do processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, para julgar — enfim — sua responsabilidade na morte de Anderson do Carmo. Ainda de acordo com o site, o falecido pastor foi executado com vários tiros e a investigação descobriu que a — também — cantora foi a mandante do plano que iniciou-se em 2018, pelas discordâncias ao jeito de Anderson administrar a casa e a parte financeira.

No último mês de 2019, o Porta dos Fundos foi alvo de críticas de conservadores por conta do especial de Natal, que colocava Jesus como um personagem homossexual. Na ocasião, Flordelis fez um vídeo criticando a esquete, assim como políticos e alguns famosos.

Sabendo dos recentes acontecimentos, Porchat — figura presente no grupo de humor — rebateu a crítica com um singelo “Ué?”, indiretamente apontando uma hipocrisia no comportamento da que foi acusada pelo assassinato de Anderson do Carmo. A mensagem recebeu mais de 33 mil curtidas no Twitter e inclusive interações de outros famosos. Depois disso, ela trancou seu perfil na rede social.

“Quanto mais alto o louvor, maior o pecado”, comentou Bruno Sartori, famoso pelas deep-fakes de humor com cunho político. “Ops”, se resumiu a escrever a atriz Patrícia Pillar. Lulu Santos apenas disparou um emoji de um homem dando de ombros, demonstrando sua confusão com o ocorrido. Um internauta também foi na onda: “A Flordelis é tão evangélica que perdoou a traição do marido e fez com que ele ficasse mais próximo de Deus”.

Confira:

Ué? https://t.co/2ASwWga2F8 — Fabio Porchat (@FabioPorchat) August 24, 2020

Quanto mais alto o louvor, maior o pecado. — Bruno Sartori (@brunnosarttori) August 25, 2020

Ops!!! — Patricia Pillar (@patriciapillar) August 24, 2020

🤷‍♂️ — Lulu Santos (@LuluSantos) August 24, 2020