Facebook Lite é descontinuado no iOS por falta de usuários

O Facebook Lite para iOS terá as atividades encerradas em breve. O aplicativo já foi removido da App Store, o que significa que ele não pode mais ser baixado no sistema operacional da Apple.

Quem é usuário agora vai receber um recado toda vez que abrir o aplicativo. O aviso fala sobre o fim do suporte e que você deve agora optar pela versão tradicional do Facebook.

O Facebook Lite foi lançado originalmente em 2016 como uma versão de menor consumo de dados móveis e processamento, oferecendo uma experiência quase completa da rede social. O foco do serviço está em consumidores de países emergentes, o que inclui o Brasil, que recebeu o app antes mesmo do anúncio global. No caso do iOS, os testes começaram em 2018.

Quem identificou a mensagem foi o site MacMagazine, a partir de uma mensagem enviada por um leitor. Por enquanto, a versão para Android segue em funcionamento, já que a adoção do próprio sistema operacional móvel é mais popular nessas localidades.

Olá @MacMagazine! Vocês já estão sabendo que o aplicativo Facebook Lite será desativado em breve para iOS? Acessei hj de manhã e olha a mensagem que apareceu. Será que vai ser desativado para todas as versões de iOS? Acessei o app do meu 6s Plus de 64GB atualizado. #MacMagazine pic.twitter.com/5YxChTCGZ8 — Dalva (@DalvaVeronica) August 11, 2020

Um porta-voz do Facebook entrou em contato com o site MacRumors e, além de confirmar o fim do aplicativo, explicou o motivo: as pessoas simplesmente não estavam usando essa versão. “Por causa da adoção limitada e de melhorias que estamos fazendo para as pessoas em nossos aplicativos, não vamos mais manter o Facebook Lite no iOS”, diz o comunicado.