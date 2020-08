Facebook pode remover Audience Network do iOS 14 em diante

O Facebook anunciou nesta quarta-feira (26), que pode vir a remover o suporte da Audience Network a partir do iOS 14. A Audience Network é a plataforma de anúncios da rede social, usada para que empresas enviem anúncios segmentados aos usuários do site.

Segundo o Facebook, o motivo para uma possível descontinuação da Audience Network no iOS, é o fato de que, a partir da versão 14 do sistema móvel da Apple, foi implementado um recurso de anti-rastreamento, que impacta na eficiência – ou mesmo no funcionamento pleno – de sua plataforma de anúncios.

Esse recurso exige que os usuários concordem com o rastreamento de anúncios, o que poderá impedir o rastreamento cruzado de aplicativos e websites, para fornecer anúncios direcionados. Por isso, a empresa parou de coletar o identificador de anunciantes em dispositivos que rodam o iOS 14, alegando que foi uma decisão “forçada”.

Novo recurso anti-rastreamento do iOS 14 requer que aplicativos solicitem permissão de rastreio aos usuários.Fonte: MacRumors/Reprodução

Receitas de publicidade caíram mais de 50%

Em testes preliminares, o Facebook disse que o novo recurso anti-rastreamento do iOS 14 fez a receita de publicidade cair mais de 50% na Audience Network. Se o recurso for mantido, a capacidade de os editores monetizarem na plataforma será gravemente afetada.

Alguns usuários do iOS 14 não verão nenhum anúncio do programa Audience Network, enquanto outros verão anúncios menos relevantes. Pior que isso é que, na prática, a queda na receita poderá ser ainda maior.

Por esse motivo, a rede social já está criando estratégias de curto e longo prazo para apoiar os editores durante essas mudanças, e ainda estuda a possibilidade de, futuramente, remover sua plataforma de anúncios segmentados do iOS.

Para o Facebook, o momento atual já é difícil demais para que desenvolvedores e editores sejam prejudicados com a queda de receita na Audience Network. Agora, a companhia deve criar novas oportunidades de monetização para editores e plataformas de suporte com anúncios em sistemas móveis que não sejam da Apple.