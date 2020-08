Facebook remove post de Donald Trump por fake news sobre covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma postagem removida do seu perfil oficial do Facebook. Essa não é a primeira vez que a rede social atua na conta do político, que está em campanha para reeleição no país, mas até agora ele não havia sido advertido por conteúdos relacionados à covid-19.

A publicação retirada do ar é um vídeo com uma entrevista de Trump ao canal Fox News. No clipe, ao defender a reabertura de escolas no país em meio à pandemia do novo coronavírus, ele cita que crianças seriam “quase imunes” — afirmação que ainda carece de comprovação científica.

“Este vídeo inclui afirmações falsas de que um grupo de pessoas é imune à covid-19, o que representa uma violação de nossas políticas sobre desinformações prejudiciais”, disse um porta-voz do Facebook à agência de notícias Reuters. O mesmo clipe foi postado no Twitter pela conta oficial da campanha, retuitado pelo presidente e também removido.

O lado de Trump

Em resposta à ação da plataforma, a porta-voz da campanha de Trump, Courtney Parella, disse segundo a CNN que a rede social não é juíza da verdade e que companhias do Vale do Silício possuem viés contrário ao presidente. Além disso, ela afirma que Trump apenas “atestou um fato de que crianças são menos suscetíveis ao coronavírus”.

Anteriormente, o Facebook foi criticado por não moderar publicações do presidente dos EUA com incitações à violência depois que o Twitter tomou medidas para reduzir a visibilidade de algumas de suas postagens.



Fonte: Tecmundo