Fafá de Belém rememora vingança avassaladora em casamento de desafeto

Fábio Porchat teve que adequar a nova temporada do Que História é Essa, Porchat?, do GNT, devido a pandemia do Covid-19 e tem recebido convidados — e plateia — à distância. O apresentador contou com a ilustre presença de Fafá de Belém, que relembrou uma vingança para lá de avassaladora.

Diante de um cenário caprichado, Fafá revelou na atração que, aos 16 anos de idade, quando estava morando em Belém, do Pará, tinha um envolvimento mais íntimo com um amigo, porém sem nenhum compromisso amoroso. Pouco depois dos rolos, a cantora explicou que deixou de se envolver com o rapaz e até engatou um novo namoro, na ocasião.

A história começou a ganhar cor quando a irmã deste amigo marcou o próprio casamento e convidou a artista à contragosto. A então noiva odiava a mãe de Mariana Belém, enquanto o restante da família adorava seu desafeto.

Ao convidar Fafá para seu casamento, a moça ligou para ela e a alfinetou: “Pra mim tá ótimo. Pra você deve estar horrível, né? Eu só estou te convidando porque minha família gosta muito de você. Por mim, eu não te chamava. O melhor é que quando a família toda estiver no altar, recebendo os comprimentos, você não estará”.

A cantora tomou o telefonema como uma provocação e resolveu arquitetar uma vingança. Visto que ela sempre encarnava um personagem para ir a qualquer festa, decidiu fantasiar-se justamente de noiva: “Eu fazia o desenho e mamãe costurava a roupa. Mamãe fez um vestido de tecido chaise de calda longa, que era uma coisa difícil de achar. E um amigo meu, que é gay, maravilhoso e me acompanhava nisso e pedi pra ele alugar um fraque branco“.

Mesmo causando desconfiança, a mãe de Fafá entrou na onda e ajudou a filha, que, quando se aprontou, resolveu aguardar a entrada da noiva dentro de um carro, fora da igreja. “Ela começou a subir a escadaria da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que é a a igreja mais importante de Belém. Esperei a noiva entrar, colhi umas flores no jardim… Assim que a cauda dela, pequena, entrou na igreja, eu entrei atrás“, revelou a entrevistada de Fábio Porchat.

A artista contou que deixou o padre e convidados boquiabertos: “Quando chegamos perto do altar, o padre viu duas mulheres vestidas de noiva se aproximando e não entendeu nada. Até que ela olhou para trás, me viu bem perto dela e eu acenei. Fiz uma cara e fui sentar no meu lugar“.

Leandro Hassum e Rodrigo Hilbert, convidados do mesmo programa, gargalharam com o que ouviram. Se já não bastasse, Fafá de Belém revelou que, há dez anos atrás, sua filha foi buscar uma pizza em São Paulo e puxou conversa com uma senhora de sotaque paraense. A desconhecida era ninguém menos que a noiva vítima de tudo, que disparou: “Eu adoro a sua mãe, ela tem um humor maravilhoso, mas a minha filha a odeia a sua mãe, que foi vestida de noiva no meu casamento“. A famosa, inclusive, ainda guardou o vestido que usou para a vingança e o tem até hoje.

