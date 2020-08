Fake de Silvio de Abreu “expõe” print de atrizes da Globo no WhatsApp

A internet foi ao delírio com uma brincadeira feita por alguns internautas no Twitter, que sumularam o WhatsApp de autores de novelas como Silvio de Abreu e Gilberto Braga lidando com atrizes da Globo.

Nelas, o responsável brincou com a situação de famosas e as polêmicas nas quais elas se envolveram nos últimos anos, como Marina Ruy Barbosa falando sobre o cabelo e Ana Paula Arósio se recusando a voltar.

Tem ainda Natália do Vale perguntando sobre a ex-BBB Rafa Kalimann, em referência aos boatos de que teria maltratado Grazi Massafera nos bastidores de Páginas da Vida, quando ela também era uma simples ex-BBB.

No caso de Gilberto Braga, o perfil fake brincou com o fato de nenhuma atriz querer voltar a fazer novela com ele, supostamente por conta dos baixos índices que Babilônia, seu último trabalho, alcançou em 2015.

Nesse print, há Isabelle Drummond se recusando a interpretar uma prostituta, possivelmente por conta da sua religião protestante, e vários foras de Malu Mader, Claudia Abreu, Gloria Pires e Deborah Evelin.

Tem ainda Natália do Vale se recusando a atuar com Rafa, Sophie Charlotte dizendo que não quer outro fracasso, Adriana Birolli pedindo uma vaga e Marina Ruy Barbosa citando seu bendito cabelo como desculpa.

Para completar, o print ainda faz referência ao atrito entre ele e Ana Paula Arósio, que abandonou a novela Insensato Coração depois do início das gravações, precisando ser substituída às pressas por Paolla Oliveira.

Confira:

Eu não tenho um minuto de paz nessa engenhoca demoníaca! pic.twitter.com/vw2mLlmgvI — Gilberto Braga (@bragagiba) August 28, 2020