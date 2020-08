Fall Guys: criadores alertam sobre golpe de falsa versão mobile

O fenômeno Fall Guys: Ultimate Knockout, jogo que conquistou o público nas últimas semanas com uma proposta leve e divertida de jogabilidade, já virou alvo de golpes e fraudes.

O perfil oficial do game no Twitter, comandado pela desenvolvedora Mediatonic e também um sucesso por si só, publicou um aviso de que todas as supostas versões do título para dispositivos móveis são falsas.

Fall Guys is only available on PC & PS4

If you see any ads for a mobile version they are scams

a) They’re literally playing a video and pretending to play it

b) There’s literally a mouse cursor on the screen

c) I don’t want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW

— Fall Guys ?? (@FallGuysGame) August 17, 2020