Fall Guys: melhor jogador ganha skin exclusiva da desenvolvedora

A Mediatonic presenteou o melhor jogador de Fall Guys com uma skin exclusiva. A desenvolvedora levou em consideração as estatísticas dos jogadores e entregou uma roupa ainda inédita de um personagem do jogo Portal.

No momento em que o anúncio foi feito, a Mediatonic havia sugerido não saber quem era o jogador em questão. A descoberta veio algumas horas mais tarde, quando o streamer Dr. Lupo divulgou um vídeo revelando que foi ele quem recebeu o acesso antecipado à skin. Confira no vídeo.

A roupa será liberada para os demais jogadores comprar no sábado (22). O anúncio de que ela seria entregue antecipadamente para quem tivesse as melhores estatísticas, aconteceu na última quinta-feira (20). Enquanto ninguém se pronunciava como sendo o proprietário exclusivo da skin, a hashtag “The Fallen One” foi utilizada no Twitter para que o vencedor se manifestasse.

Como a Mediatonic não divulgou quais eram os critérios para definir o melhor jogador de Fall Guys, após o streamer Dr. Lupo publicar o vídeo, surgiram algumas dúvidas sobre a forma como ele foi escolhido. Como se trata de um streamer, foi especulado que tudo não passava de um marketing para atrair mais jogadores.

Fall Guys está disponível para PS4 e PC. Você pode ver aqui como fazer para baixá-lo.