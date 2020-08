Fall season: veja quando estreia a 8ª temporada de The Blacklist na NBC

A fall season 2020 na NBC vai ter alguns desfalques significativos provocados pela pandemia do coronavírus, assim como a ABC. No entanto, logo em setembro, a emissora vai abrir sua programação de outono com o drama médico Transplant.

Enquanto isso, o sucesso Chicago Med estará de volta em novembro e New Amsterdam terá sua nova temporada estreando apenas em 2021. Para atrair a atenção do seu público, a NBC vai trazer, já a partir do próximo mês, uma gama de conteúdos diversos que incluem notícias, programas de jogos e competições.

Durante esse período, algumas séries irão se ajustar para iniciar a produção de novos episódios. A previsão é de que em novembro, além de Chicago Med, outras produções retornem. São os caso da 5ª temporada de This is Us, que inicia em 10 de novembro, e da 8ª temporada de The Blacklist, que retorna em 13 de novembro.

Confira a programação completa para a fall season 2020 da NBC:

1º de Setembro (Terça-feira)

22h – Transplant

7 de setembro (Segunda-feira)

20h – American Ninja Warrior

25 de setembro (Sexta-feira)

22h – Dateline NBC

28 de setembro (Segunda-feira)

22h – Weakest Link

1º de outubro (Quinta-feira)

20h30 – Connecting

6 de outubro (Terça-feira)

20h – Ellen’s Game of Games

19 de outubro (Segunda-feira)

20h – The Voice

22 de outubro (Quinta-feira)

20h – Superstore

10 de novembro (Terça-feira)

21h – This Is Us

11 de novembro (Quarta-feira)

20h – Chicago Med

21h – Chicago Fire

22h – Chicago PD

12 de novembro (Quinta-feira)

21h – Law & Order: SVU

13 de novembro (Sexta-feira)

20h – The Blacklist

