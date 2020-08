‘Faltou com respeito com seus companheiros e o clube’

Em entrevista ao jornal espanhol “Sport”, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, criticou o meia brasileiro Arthur, que optou por não se juntar ao elenco para o reinício da Champions League neste mês.

