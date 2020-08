Família de Arlindo Cruz fura quarentena e faz festa para criança

A pandemia do coronavírus foi ignorada pela família de Arlindo Cruz. Prova disso foi que eles organizaram a festa de 1 ano de Antônio, neto do sambista, filho de Arlindinho.

Segundo o jornal Extra, a comemoração aconteceu na casa do filho do cantor, localizada num condomínio no Recreio, na Zona Oeste do Rio.

Além da avó Babi Cruz, a celebração ainda recebeu vários outros familiares e amigos, incluindo Elisa, filha de Zeca Pagodinho, e Juliana Diniz.

Em fotos publicadas no Instagram, é possível ver os convidados aglomerados e sem máscara, atitude que é completamente errada em tempos de coronavírus.

Vale lembrar que Arlindo Cruz segue em estado muito delicado e ainda se recuperando de um AVC que teve há alguns anos.

“Tem dia que ele está mais tristinho, não quer falar, não quer interagir tanto, e em outros ele já está mais feliz, depende bastante. Como as limitações o deixam mais choroso às vezes, sorrindo, eu canto sambas para ele“, contou o filho, em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!.