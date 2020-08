Família Poncio ignora Jonathan em aniversário e Sarah toma atitude suspeita

Em pleno aniversário de 26 anos de Jonathan Couto, marido de Sarah, a família Poncio ignorou o rapaz nas redes sociais e não deu os parabéns publicamente.

Para completar, a irmã de Saulo Poncio apagou suas fotos no Instagram e surgiu sem aliança em seu perfil, levantando suspeitas de que os dois teriam brigado ou enfrentado alguma crise.

No Instagram, Jonathan surgiu comemorando o seu dia com um bolo, mas Sarah surgiu no dela apenas assistindo TV com os filhos, sem nenhuma postagem comemorativa.

Além disso, ela removeu a descrição “casada com Jonathan” da bio no Instagram. Além de tudo isso, o pastor Márcio Poncio, que não parabenizou o genro, fez um post polêmico.

Nos Stories do Instagram, colocou a figurinha de uma carinha de nojo, levantando ainda mais rumores. Ao se pronunciar sobre o assunto, Sarah negou tudo.

Sobre as fotos apagadas, disse que apagou várias, não só as do marido. Com relação à aliança, disse que emagreceu e o anel não coube mais em seu dedo.

Quanto ao post do pai, com a carinha de nojo, ela disse que foi publicada após ele ter passado o dia no hospital.

Confira: