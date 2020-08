Famosos emocionam com homenagens para Chica Xavier

Chica Xavier morreu neste sábado (8), aos 88 anos, após a luta contra o câncer. A atriz recebeu inúmeras homenagens de nomes famosos, como Lázaro Ramos, Taís Araújo e Miguel Falabella, que escreveu um longo texto descrevendo a famosa como sua mãe.

“Descubro aterrorizado que esta segunda orfandade me roubou as palavras, foi-se a subordinação, foi-se a delicadeza deste mundo, minha mãe tão amada, tão maior do que qualquer palavra que eu pudesse colher nesse mar de tristeza em que navego hoje“, afirmou Falabella.

“Apagou-se a luz dos meus olhos por um instante quando eu soube de sua partida e trago comigo todos os ensinamentos que você generosamente me ofereceu. Vou-te amar para sempre e, cada vez em que eu estiver triste de não ter jeito, vou imaginar seu abraço amoroso e sua voz de timbre raro sussurrando: ‘vai passar, meu filho louro!’. Minha borboleta amarela de Iansã! Voa, mãe! Voa e espalha o teu amor pela cidade! Obrigado!“, emocionou.

Taís disse que o “céu recebe hoje a nobreza“. “Entre nós vivia uma nobre, uma rainha elegante, sábia, afetuosa, agregadora, ombro e colo para muitos. Salve a rainha Chica Xavier! Que Deus conforte seu companheiro por mais de 60 anos, o senhor Clementino Kelé, seus netos Luana Xavier, Ernesto Xavier e toda a família de sangue e de santo, além de todos nós, admiradores dessa rainha“, exaltou.

Lázaro definiu Chica Xavier como “uma das pessoas mais especiais” que conheceu na vida: “Quando ainda na Bahia eu sonhava em ser ator era ela uma das minhas inspirações. Cheguei ao Rio e tive o privilégio de trabalhar com ela e. generosamente. como fazia com todos. ela me acolheu, me passou ensinamentos, me apresentou a sua linda família, e abriu as portas da sua casa para que eu soubesse que, ali onde ela era yalorixa, era um lugar de fé e acolhimento“.

“Obrigado Dona Chica por inspirar e se doar como se doou. Obrigado pelo amor e talento que nos ofereceu. Obrigado por ser a prova da possibilidade de um amor duradouro como o seu com Seu Lelé. E obrigado por ser essa presença nobre que a senhora era em cada aparição na televisão. Pra um jovem sonhador foi o sinal que eu precisava para saber que era possível“, agradeceu.

“Vou chorar muito, mas também terei a certeza de que a senhora, professor Jorge Portugal e professor Jaime Sodré estarão cumprindo as suas funções de ancestrais, cuidando de nós e nos inspirando. Axé Mãe Chica“, finalizou.

“Muita festa hoje no céu! A rainha Chica Xavier subiu, ela está agora ao lado do nosso senhor Jesus Cristo. Eu cresci vendo essa mulher abrindo portas, ela me fez acreditar que seria possível. Vai com Deus! Obrigada“, declarou Cacau Protásio.

“Que triste! Falamos dela e de Clementino Kelé, na semana passada, no quadro da @tiamaoficial. Meu carinho pra família, amigos e fãs“, mandou Fátima Bernardes. “Descanse em paz, Chica Xavier. Fica a inspiração e herança da sua arte. Você foi e sempre será uma gigante para o nosso povo. Estrelas não desaparecem simplesmente, meninas e mulheres pretas terão em você um símbolo de luta e resistência. Obrigada!“, manifestou Camila Pitanga.

“Imortal. Dona Chica Xavier, descanse. Sua jornada é glória; sua presença é eterna“, afirmou Carolina Dieckmann. “Um beijo imenso em você, Luana, e nos seus familiares, que ficam e sentem. Axé!“, completou. “Por toda alegria em seus personagens, pela representatividade, por abrir portas para todos nós, por toda história! A TV perde uma grande dama!“, destacou Erika Januza.

“Uma das maiores artistas desse país nos deixa. Obrigada, Chica Xavier, por toda história que você construiu para nossa cultura. Descanse“, desejou Paolla Oliveira. “Descansa em paz Chica Xavier! Uma mulher de luz infinita! Um exemplo de luta! Ilumina mais o nosso céu! E proteje a gente do bem!“, pediu Drica Moraes.

