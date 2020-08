Famosos lamentam a morte do produtor musical Arnaldo Saccomani

Ver essa foto no Instagram

É com uma imensa tristeza que até me enfraquece, que lamento a partida desse plano, daquele que sempre será, pela enorme admiração que sempre o tivemos, considerando o quinto integrante do Sampa Crew. Meu maior parceiro músical em composições de sucessos fundamentais do Sampa Crew que deram início a uma jornada de êxitos inesquecíveis de nossa carreira. É muito difícil descrever o significado do meu aprendizado como produtor musical, compositor e letrista nessa selva chamada carreira artistica da música Brasileira na experiência sempre gratificante em tantas horas de estúdio com Arnaldo Saccomani Impossível eu encontrar palavras pra descreve-lo. Em nome do Sampa Crew, deixo minhas condolências a familia, em especial a Thais Saccomani, @thaissaccomanilococo, minha amiga que segue o legado de todo o enorme talento herdou do pai genial. Que tempo traga cada vez mas paz no seu coração aflito por essa imensurável perda que se estende a toda a música popular brasileira. Descanse nos braços da paz dos anjos celestiais guiados por Deus. Meu mentor, EU SEMPRE TE AMAREI. #descanseempaz #arnaldosaccomani