Famosos lamentam morte de Gésio Amadeu nas redes sociais

Eu lembro o dia que eu te conheci pessoalmente, chorei, mãos geladas de tanta alegria,que emoção, rezei todos os dias pra chegar dezembro, pra começar o nosso projeto lindo, mas Deus quis você lá do ladinho dele, cuidando da gente aqui em baixo…, @gesioamadeu.ator vai com Deus, vamos sentir muitas saudades!!! Obrigada Deus por me permitir contracenar com esse astro da Televisão. #oceuestaemfesta #jaestoudesaudades #casaparaiso Palavras do Flávio 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 Se tem um cara do bem, esse cara era o GÉSIO. Perdemos um cara amigo, parceiro é leal. Nunca se negou a ajudar quem quer que fosse. Vai com Deus irmão, vc estará sempre junto de nós. Meus sentimentos a família.