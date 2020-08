Fani Pacheco rememora clima quente em ensaio nu com Natália Casassola

Fani Pacheco ganhou fama nacional ao participar da edição de 2007 do Big Brother Brasil e voltou ao programa em duas oportunidades posteriores (2010 e 2013). Por conta da visibilidade, ela foi convidada a posar nua para revistas masculinas e, em entrevista, revelou algumas das histórias ousadas das revistas que posou.

Rememorando os ensaios, Fani posou sozinha para a Playboy em abril de 2007 e depois com Natália Casassola em novembro de 2010, além de aparecer na Sexy em maio de 2014. “Quando eu me inscrevi no Big Brother, eu já tinha essa pretensão de ganhar o prêmio ou posar nua (se me convidassem)“, admitiu a beldade, em entrevista ao Clube da Vip.

A ex-BBB também explicou o que levou ela a se inscrever para o reality show da Globo: “Meu intuito não era a fama. Fama seria uma consequência, era o dinheiro na verdade. Queria dar um up na minha vida, não estava numa condição financeira muito boa. O lado negativo [da fama] me assustou, não conseguia dar conta“.

Fani Pacheco apenas não posou para a VIP, que apostava em ensaios mais sensuais, sem nudez. Ela se arrependeu de ter recusado o convite, devido ao fato da revista não pagar cachê: “Eu não sabia que eu fazendo a VIP, eu ganharia um status pra fazer a Playboy depois. Ninguém me avisou isso, não tinha ninguém do meio no meu lado“.

Depois do primeiro ensaio nu, a loira colocou silicone e resolveu intimar o dono da Playboy, visando um novo ensaio e deu depois a sugestão de fazer as fotos com outra garota: “Eu tenho que fazer dinheiro“. Quando a proposta foi se desenhando, o nome de Priscila Pires — do BBB 9 — foi o primeiro cogitado, embora tenham dado carta branca para Fani escolher sua parceira.

O nome de Priscila foi descartado por conta de uma intriga de alguém desse meio de famosos, como afirmou a entrevistada: “Eu não era amiga da Priscila pessoalmente, eu ainda não a conhecia direito. Existe também muita fofoca no meio, e a gente tinha uma amiga em comum, que nem era amiga, na verdade. Era aquela que fazia discórdia e contou uma mentira sobre nós duas“.

No entanto, Fani esclareceu que a relação com a morena resultou em algo positivo e inclusive mais íntimo: “Depois que eu conheci a Priscila, minha química com ela aumentou… Não posso nem dizer de tão boa que foi. Hoje ela está casada, com filhos, está em outra etapa da vida dela e nem está aqui pra se defender. Sou apaixonada pela Priscila, amo ela de coração e ela marcou a minha vida num momento específico“.

O nome de Natália surgiu por conta da intimidade com a ex-BBB, que já negociava o ensaio e a loira aceitou prontamente a proposta. No entanto, Fani temeu que o namorado de Casassola barrasse a ideia e contou que o rapaz tinha ciúmes dela: “Eu achava que iria ser muito impacto e eu não sabia se eu lidaria bem com a repercussão“.

A ex-participante do BBB 13 pensou inicialmente em algo mais “lado a lado”, sem tanta interação, tendo o anterior ensaio entre Scheila Carvalho e Sheila Mello, mas que tudo começou a mudar na hora que começaram a fazer as fotos: “A Natália começou a ir para cima de mim. Ensaio interativo, seria o primeiro da história, contar sedução“.

Fani Pacheco cedeu à ideia de interação, mas pediu uma garrafa de um famoso whisky para conseguir ir adiante: “Eu com essa cara limpa não vou ter coragem. No segundo dia, já tínhamos terminado a garrafa e depois aceitei que o ensaio iria retratar a liberdade de duas mulheres se amando. Eu já ficava com a Natália mesmo e por quê tinha que esconder isso das pessoas?“.

Apesar de tudo parecer correr bem, a entrevistada disse que o clima foi esquentando além da conta: “Já estava num nível que… Ferrou! Quando ela vinha com a mão, eu já travava a mão dela, senão viraria um filme pornô“.

