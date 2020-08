Fãs imploram e Neymar recria moicano que fazia sucesso no passado

Neymar está sendo o assunto da semana nas redes sociais por conta do jogo entre PSG e Atalanta pela Super Champions, realizado nesta quarta-feira (12), mas o motivo tem mais a ver com o seu visual.

No Twitter, os fãs do jogador começaram a mudar suas fotos do perfil pela do craque brasileiro, fazendo pressão para que ele voltasse a usar o penteado que era sucesso no início de sua carreira, o moicano.

O estilo fazia sucesso em meados de 2010 e, ao se deparar com a aderência de tantas pessoas pelo mundo, Neymar fez questão de anunciar: “Moicano feito, Julliete separada e a caixinha de som carregando”.

“Juliette”, para quem não sabe, são os óculos espelhados que o craque usava na época que jogava pelo Santos e também era tendência de moda. A repercussão do anúncio, feito pela manhã, claro, foi imediata.

“Ney jogando o moicano pra trás, olhando pra bola como quem olha pro amor da sua vida e Atalanta perdendo”, disparou uma fã. “Você uniu todas as torcidas do Brasil, uniu a esquerda e direita no Twitter”, disse outra.

“Eu sou Neysexual e venero completamente o menino Ney”, declarou mais uma. Para a alegria de todos, o PSG venceu de virada sobre a Atalanta e marcou 2 a 1, garantindo vaga na semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

Confira:

Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando. 👉🏽🤪👈🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 12, 2020