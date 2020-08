Fátima Bernardes capricha na homenagem ao namorado em álbum de fotos

Fátima Bernardes assumiu o romance com Túlio Gadêlha desde o fim de 2017 e até hoje desfila a sintonia do casal. Com a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus, a apresentadora falou da saudade do amado.

“Saudade de botar uma roupa bonita pra sair com ele, né minha filha? Muita, muita saudade. Cada minuto importa“, escreveu a apresentadora do Encontro na legenda da publicação que fez no Instagram, na quinta-feira (30).

Além de brincar com o meme “gerado” por Dráuzio Varela e alimentar a nostalgia na hashtag #TBT, Fátima fez uma verdadeira retrospectiva do casal, visto que relembrou 8 fotos distintas com o namorado. Por conta disso, mais de 200 mil curtidas foram deixadas na publicação.

Túlio, o homenageado, respondeu com um emoji de coração: “Muita saudade“. Hugo Bonemer, Dani Calabresa e Sandy também recorreram aos emojis para demonstrar encanto com o que viram. A jornalista Luiza Tenente, por sua vez, elogiou os visuais: “Que sucessão de looks arrasadores“.

Um admirador de Fátima Bernardes desejou boas coisas: “Que Deus derrame muitas bênçãos sobre esse casal. Lindos”. Outra internauta filosofou sobre o casal: “E todo mundo diz que ele completa ela, que nem feijão com arroz. Parabéns, muito amor“.

Confira: