Fátima Bernardes lembra nervosismo na estreia do Jornal Nacional

Fátima Bernardes participou do Cada Um No Seu Quadrado, do GloboPlay, e relembrou um perrengue que passou em sua primeira participação ao vivo no Jornal Nacional, da Globo. Na época, a apresentadora do Encontro ainda atuava como repórter.

“Era uma época que tava chovendo demais no Rio, e a Praça da Bandeira enchia. […] Aí fiz um flash de chuva pro RJTV, que ficou legal, e me falaram assim: ‘Fátima, ficou ótimo! Fica aí que você vai entrar no Jornal Nacional ao vivo. E isso eu começando, meu primeiro ano lá”, desabafou a famosa.

A global, então, destacou que estava com frio na barriga por ter que falar com Cid Moreira, que na época comandava o principal telejornal da Globo, e contou como se preparou para a participação.

“Peguei meu papel, peguei a caneta, e lá fui eu escrevendo o texto que eu ia falar. Dobrei [o papel] e botei no bolso da capa. Parecia um pato, estava toda molhada. Aí, pertinho da hora, eu tirei: gente, aquela caneta pilot borrou toda, não tinha uma palavra escrita naquilo”, lembrou.

Fátima Benardes, então, confessou: “Aí eu falei: ‘Ferrou’. Tem um santo que deve ajudar repórter em início de carreira, porque eu comecei a falar sobre a chuva e o câmera pegou uma pessoa saindo de um carro na enchente, com roupa de festa. […] Eu fui narrando aquilo e deu uma história e tanto”.

O programa apresentado por Paulo Vieira e Fernando Caruso também contou com a participação de Samantha Schmütz, Mariana Santos e Welder Rodrigues, que bateram um papo descontraído sobre carreira e vida pessoal.