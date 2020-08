Fátima Bernardes mostra trigêmeos e faz delação na Globo

Sempre discreta quando o assunto é sua família, Fátima Bernardes se divertiu no Encontro, da Globo, desta quarta-feira (19), ao mostrar um momento bem fofo ao lado dos seus trigêmeos.

Na atração, então, a apresentadora acabou revelando se algum deles acabou crescendo mais do que ela e o seu ex-marido, William Bonner.

“As meninas ficaram um pouquinho menores que eu. Eu tenho 1,69m. Vinícius tem 1,90m. A Laura tem 1,67m e a Beatriz tem 1,66m. Ele é maior que o William [Bonner] também, que tem 1,87m. […] Na escala, as meninas ficaram abaixo de mim, mas o Vinícius ficou acima do pai”, destacou.

O comentário de Fátima Bernardes aconteceu em meio a uma brincadeira na atração. Tati Machado, do Gshow, então, reuniu mais pais e mães famosos, como Marcello Novaes, pai de Diogo e Pedro, e Paloma Duarte, mãe de Maria Luíza, Antônio e Ana Clara, com quem contracenou em Malhação – Toda Forma de Amar.

Recentemente, a apresentadora encantou os seus seguidores ao postar uma foto do seu cachorrinho de estimação. No clique, a famosa posou ao lado do Pet e aproveitou para desejar um bom dia aos seus fãs.

”Passando com o meu velhinho só pra desejar um domingo de paz pra todo mundo’‘, escreveu a âncora do Encontro na legenda de seu post, onde aparece bastante feliz e sorridente.