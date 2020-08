Faustão aparece em clique raro ao lado dos três filhos

Sempre discreto quando o assunto é sua vida pessoal, Fausto Silva apareceu em foto com os três filhos, neste domingo (9), no Dia dos Pais. Luciana Cardoso foi quem dividiu o clique raro do apresentador do Domingão do Faustão.

Na imagem, que a esposa do artista legendou com a frase “grande pai”, estavam seus dois filhos com o animador da Globo, João Guilherme e Rodrigo, além de Lara, fruto do casamento de Faustão com Magda Colares.

Cabe lembrar que, nesta quarentena, a casa de Fausto Silva tem seguido fielmente a boa forma. O primogênito do famoso e Luciana, João Guilherme, fez uma bariátrica, que é uma cirurgia de redução do estômago. O jovem, de 16 anos, segue o exemplo do apresentador, que em 2009 se submeteu ao procedimento e perdeu mais de 40 quilos.

Inclusive, o contratado da Globo segue com gravações direto de sua casa. Enquanto isso, a emissora busca meios de viabilizar a produção da temporada 2020 da Dança dos Famosos, um dos quadros de maior sucesso do Domingão do Faustão.

Inicialmente houve a intenção de retomar com o formato no estúdio com algumas atitudes, como reduzir o número de bailarinas, contar com apenas um convidado e manter a plateia longe da atração.

Mas, por recomendação médica, Faustão seguirá com entradas direto de sua casa, acompanhando por uma das meninas do balé.