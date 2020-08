Faustão retorna aos estúdios do Domingão com desabafo e bailarinas com máscaras

Cinco meses depois, Fausto Silva voltou aos estúdios do Domingão do Faustão, da Globo, ontem (23), totalmente diferente do que tradicionalmente era visto. Seguindo todos os protocolos de segurança por causa da pandemia do novo coronavírus, o programa contou com plateia virtual e bailarinas – em número reduzido – com máscaras.

Logo no começo do dominical, o apresentador desabafou: “Depois de quase seis meses, 23 programas gravados em casa, a gente volta aos Estúdios Globo em São Paulo”.

“Ainda sem o auditório, a razão do nosso trabalho, o auditório que representa o Brasil”, comentou o animador, que, então, chamou o auditório virtual. “Mais ligado do que nunca”, destacou o famoso.

Faustão explicou: “Para você terem uma ideia, esse tempo todo… Eu repito, normalmente o programa é feito aqui por cerca de 300 pessoas. Nós estamos fazendo com uma equipe com 65 pessoas. Nosso super balé tem 40 bailarinas, hoje com 15 bailarinas”.

Nesse momento, o Domingão mostrou as integrantes do Balé do Faustão no palco usando máscaras de proteção facial. “Obedecendo todas os procedimentos das autoridades sanitárias“, garantiu o global, que recebeu a dupla Zé Neto e Cristiano e apresentou os quadros Se Vira no Mundo e as Vídeos Cassetadas.

Depois de quase 6 meses, 23 programas gravados em casa, o #Domingão está de volta aos Estúdios Globo! Chega mais que hoje tem conteúdo inédito e ao vivo pra você! ✨ pic.twitter.com/wQX6UEiR98 — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) August 23, 2020