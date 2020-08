Faustão se emociona em homenagem a Rodrigo Rodrigues e Renato Barros

Fausto Silva decidiu dedicar uma parte do Domingão do Faustão, da Globo, de ontem (2), para homenagear Rodrigo Rodrigues e Renato Barros, que faleceram nesta semana. Emocionado, ele falou do jornalista, que chegou a participar do Ding Dong.

No último dia 15 de março, Rodrigo, que, além do esporte, também era apaixonado pela música e tocava guitarra, se apresentou no palco do Domingão com a sua banda The Soundtrackers.

“Eu já era fã do cara. Ele foi, desses últimos tempos, uma das grandes revelações. Muito talentoso como escritor, músico e jornalista, mas isso todo mundo sabe. Esse garoto com 45 anos de idade, que veio aqui no comecinho de março, trouxe a faceta dele musical”, iniciou Faustão, direto da sua casa.

O apresentador completou: “Pra mim, foi uma honra conhecer um cara que eu curtia como telespectador, pena que ele veio como um cometa, o cometa da amizade. Com a missão de fazer amigos e essa era uma característica marcante”.

Num outro momento, ele falou sobre o músico Renato Barros, líder da banda Renato e Seus Blue Caps. O cantor marcou presença no palco do Domingão e também foi homenageado por Fausto Silva.