FCM Messages? Microsoft acha erro e suspende notificações no Teams

Quem usa o aplicativo do serviço de videoconferências e mensageiro corporativo Microsoft Teams pode ter se surpreendido nos últimos dias com mensagens bizarras e sucessivas vindas da ferramenta.

O recado enviado diversas vezes dizia apenas “FCM Messages” como título e “Test Notification!!!!!” como conteúdo. Usuários em diversas redes sociais e de todas as partes do mundo, incluindo no Brasil, questionaram o que seria isso e se a segurança de seus dispositivos estaria comprometida.

As notificações enviadas em sequência.Fonte: Reddit/garlic_bread_thief

Na tarde da última quinta-feira (27), a Microsoft se pronunciou sobre o caso. Ela confirmou que o bug afetou só aparelhos com Android e que uma atualização foi enviada ao aplicativo para suspender o envio de notificações.

Entretanto, a companhia garante que elas são inofensivas e não causam qualquer dano ao usuário, e basta você ignorar e dispensar as mensagens. “Recomendamos descartar essas notificações sem interagir com elas”, diz o comunicado.

Our investigation has determined that this issue affects Android users specifically, and we’re working on applying a mitigation. We recommend dismissing these notifications without interacting with them. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) August 27, 2020

O problema estaria no Firebase Cloud Messaging (o tal FCM, na sigla original), que é o serviço de notificações via push da Google que é usado em vários serviços. Uma vulnerabilidade foi descoberta há alguns dias na ferramenta e usuários do Google Hangouts também receberam a mesma mensagem há alguns dias.

As companhias não detalharam a causa das notificações. Ela pode ser ainda algum tipo de exploração do recurso por terceiros, ou testes realizados pela FCM para confirmar que tudo está operando como deveria.